«Циркульное чудо реки Кумса»: известный фотограф запечатлел необычное природное явление в Карелии

С высоты птичьего полета открывается удивительная картина, которую увидел Илья Тимин.

Известный карельский фотограф Илья Тимин запечатлел красивое природное явление, которое он назвал «Циркульно чудо реки Кумса». Фотографии мужчина сделал с помощью квадракоптера в Медвежьегорском районе Карелии. С удовольствием публикуем их в нашем издании.

Некоторые читатели в комментариях под постом написали, на фото как будто запечатлена чашка кофе с изображением белой птицы.

Ранее Илья Тимин запечатлел карельский водопад Кивач в межсезонье.