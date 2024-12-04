«Циркульное чудо реки Кумса»: известный фотограф запечатлел необычное природное явление в Карелии

С высоты птичьего полета открывается удивительная картина, которую увидел Илья Тимин.
Известный карельский фотограф Илья Тимин запечатлел красивое природное явление, которое он назвал «Циркульно чудо реки Кумса». Фотографии мужчина сделал с помощью квадракоптера в Медвежьегорском районе Карелии. С удовольствием публикуем их в нашем издании.
Некоторые читатели в комментариях под постом написали, на фото как будто запечатлена чашка кофе с изображением белой птицы.
Ранее Илья Тимин запечатлел карельский водопад Кивач в межсезонье.
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