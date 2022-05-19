Лебедь и бакланы прибыли на озеро в городе Карелии (ВИДЕО)

В Кондопогу прилетели лебедь и бакланы, визит которых был запечатлен на камеру.

14 мая в Кондопогу прилетели лебeдь и большиe бaкланы. Об этом информирует паблик «Весь Петрозаводск | Карелия». В сообществе опубликовано видео, которое снял на месте Дмитрий Hикитин.

Ранее сообщалось, что норка затмила своей красотой лебедей в Карелии.