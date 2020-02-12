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"Легендарная Карелия" вдохновляет

Новости. Экономика
16:45, 12 Февраля 2020
фото: © https://vk.com/id507738337
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В Корпорации развития РК разрабатывают новые направления для уникального бренда, созданного к столетию республики.

Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также Финляндии и Швеции высоко оценили продукцию под знаком "Легендарная Карелия". Партия шоколада, выпущенная на фабрике по спецзаказу, пользуется спросом на многих туристических объектах Карелии. Тёмный с мелким дроблённым орехом – классический бабаевский вкус, хорошо известная марка "Вдохновение". Привлекает всё – размер, плитка вдвое меньше классической, эксклюзивная упаковка и, конечно, то, что таких шоколадок сделали только 42750 штук.

"С таким потоком, как у нас, шоколад довольно быстро разбирают, за новогодние праздники он хорошо разошёлся", – рассказывает Марина Доможилова, сотрудник кафе туристического парка Рускеала. Особый спрос на шоколад был на каникулах, сейчас шоколад покупают в подарок – на 23 февраля и 8 марта.

Большая часть реализованного шоколада была приобретена туристическими фирмами. Но и у других организаций ещё есть возможность купить уникальную продукцию. Возможна любая партия – от одной упаковки по 25 штук. Сладкие сувениры можно заказать в Корпорации развития Республики Карелия (наб. Гюллинга, дом 11, 2 этаж).

В самой же Корпорации уже работают над новыми направлениями для уникального бренда "Легендарная Карелия".

"Шоколад стал тестовой продукцией для нового знака, – отмечает PR-менеджер Корпорации развития РК Ольга Коршикова. – Это то, что можно взять с собой как приятное воспоминание о Республике Карелия. Мы будем дальше развивать сферу использования бренда "Легендарная Карелия". Это не обязательно будут продукты питания. Сейчас мы собираем обратную связь от туристических компаний, анализируем, какие запросы есть у туристов, посещающих карельские достопримечательности. Мы планируем, что в ближайшее время количество товаров под брендом "Легендарная Карелия" увеличится".

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Комментарии

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zanoza
2020-02-12 17:03:15
Ну теперь то мы в шоколаде :)
Саныч
2020-02-12 16:56:20
Теперь заживем, с шоколадом-то.
Гость
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