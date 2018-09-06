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Новости. Общество
21:30, 06 Сентября 2018

Лера Кудрявцева впервые рассказала всю правду о рождении дочки

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В последние годы среди звезд шоу-бизнеса появилась мода на суррогатное материнство, поэтому всех знаменитостей, которые рожают по после 40 лет, подозревают в том, что они воспользовались услугами сурмамы.

47-летняя Лера Кудрявцева, которая недавно родила дочку, не стала исключением, пишет "Узнайвсе".

Еще когда телеведущая была беременна, в Сети писали, что у нее накладной живот, а ребенка вынашивает другая женщина.

Дочке звездной пары Машеньке нет и месяца, а мама уже вышла на работу. Сейчас Кудрявцева находится в Сочи, где ведет фестиваль "Новая волна". Журналистам удалось взять у Леры первое после родов интервью, в котором она откровенно рассказала о появлении дочери на свет и опровергла слухи о суррогатном материнстве.

В частности Лера заявила, что ее очень расстраивали сплетни о накладном животе и о том, что она в таком возрасте уже не может родить сама.

Кроме того, Кудрявцева призналась, что роды были непростыми, тяжелыми.

"Я шесть лет шла к этому — с того момента, как вышла замуж. Маша — вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог", - сказала телеведущая.

Пока Лера работает на фестивале, за Машенькой приглядывает муж Игорь Макаров, ее мама и няня. Лера говорит, что она очень скучает по девочке и испытывает комплекс вины работающей мамы.

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, несмотря на то, что Лера прекрасно выглядит, она говорит, что еще не пришла в норму, а недостатки фигуры скрадывают правильно подобранные наряды.

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