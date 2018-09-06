Лера Кудрявцева впервые рассказала всю правду о рождении дочки

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В последние годы среди звезд шоу-бизнеса появилась мода на суррогатное материнство, поэтому всех знаменитостей, которые рожают по после 40 лет, подозревают в том, что они воспользовались услугами сурмамы.
47-летняя Лера Кудрявцева, которая недавно родила дочку, не стала исключением, пишет "Узнайвсе".
Еще когда телеведущая была беременна, в Сети писали, что у нее накладной живот, а ребенка вынашивает другая женщина.
Дочке звездной пары Машеньке нет и месяца, а мама уже вышла на работу. Сейчас Кудрявцева находится в Сочи, где ведет фестиваль "Новая волна". Журналистам удалось взять у Леры первое после родов интервью, в котором она откровенно рассказала о появлении дочери на свет и опровергла слухи о суррогатном материнстве.
В частности Лера заявила, что ее очень расстраивали сплетни о накладном животе и о том, что она в таком возрасте уже не может родить сама.
Кроме того, Кудрявцева призналась, что роды были непростыми, тяжелыми.
"Я шесть лет шла к этому — с того момента, как вышла замуж. Маша — вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог", - сказала телеведущая.
Пока Лера работает на фестивале, за Машенькой приглядывает муж Игорь Макаров, ее мама и няня. Лера говорит, что она очень скучает по девочке и испытывает комплекс вины работающей мамы.
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, несмотря на то, что Лера прекрасно выглядит, она говорит, что еще не пришла в норму, а недостатки фигуры скрадывают правильно подобранные наряды.
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Закончили плясать под Верку Сердючку около 3 ночи... #новаяволна2018 началась: мощно, ярко и громко! Тут все от @fedukone и @yulianna_karaulova до @bilanofficial и @bastaakanoggano ... На фото с бессменной ведущей праздника и молодой мамой @leratv Она лучший теперь специалист по детскому питанию, памперсам и рынку нянь! ( хоккейный турнир не в счёт)) #сочи #сентябрь
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