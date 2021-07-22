Лесные платежи в Карелии выросли на 13 процентов

Арендаторы карельского лесфонда перечислили в республиканский бюджет более полмиллиарда рублей.

В первой половине 2021 года в бюджет Карелии поступило почти 534 миллиона рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. Как следует из данных республиканского министерства финансов, объем лесных платежей в регионе вырос по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 13%.

При этом расходы карельской казны на лесное хозяйство составили в первом полугодии около 469 миллионов рублей. В сравнении с январем-июнем 2020 года эта сумма увеличилась только на 1%.