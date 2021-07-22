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Лесные платежи в Карелии выросли на 13 процентов

Новости. Экономика
12:38, 27 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Арендаторы карельского лесфонда перечислили в республиканский бюджет более полмиллиарда рублей.

В первой половине 2021 года в бюджет Карелии поступило почти 534 миллиона рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. Как следует из данных республиканского министерства финансов, объем лесных платежей в регионе вырос по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 13%.

При этом расходы карельской казны на лесное хозяйство составили в первом полугодии около 469 миллионов рублей. В сравнении с январем-июнем 2020 года эта сумма увеличилась только на 1%.

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Комментарии

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zanoza
2021-07-27 13:45:09
А сколько убытков получила казна от лесных пожаров и ещё получит?
однозначно
2021-07-27 12:52:18
Для местечковой либерды это как кость в горле. У них основной диагноз - хроническая вечнонедовольность.
Off
2021-07-27 13:25:08
однозначно, социопатишка. И правильно делают. Эту власть педроссов надо гнать сменными тряпками...... и самой партии ЛДПР , побеждать на выборах.
Гость
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