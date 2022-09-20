Лесотехникум Петрозаводска поможет семьям мобилизованных Карелии

Петрозаводский лестех организовал благотворительную акцию.

На базе Петрозаводского лесотехнического техникума будет организован сбор металлолома и макулатуры. Все полученные в рамках сбора средства будут перечислены в фонд «Живой город» и пойдут на нужды семей мобилизованных жителей Карелии. Об этом сообщили в правительстве республики.

«В такой важный для нашей страны момент мы не могли быть в стороне. Сотрудники техникума и студенты вызвались помочь семьям нашим ребят, которые сейчас защищают нашу родину», ‒ сказал директор Петрозаводского лесотехнического техникума Олег Лутфуллин.

Ранее глава Карелии рассказал, как дополнительно поддержать мобилизованных и их семьи.