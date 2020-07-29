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Льготы по упрощенной системе налогообложения получат предприятия в Арктической зоне в Карелии

Новости. Экономика
15:01, 30 Июля 2020
фото: Яндекс. Карты
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Предприятия, которые получат статус резидентов Арктической зоны на территории Карелии, смогут воспользоваться льготами по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов.

По его словам, власти готовы снизить ставки по УСН.

"Мы планируем, что те предприниматели, у которых в качестве объекта налогообложения является доход, будут вместо 6% платить 1% на территории Арктической зоны. А предприниматели, которые сидят на налогообложении в виде «доходы минус расходы», вместо 13,5% будут платить всего 5%", - пояснил Родионов.

Ранее правительство анонсировало ряд других региональных льгот для резидентов Арктической зоны.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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