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Лидер «Зеленой Альтернативы» призвал сохранить деревья и кустарники у вокзала в Петрозаводске

Новости. Общество
17:01, 01 Июня 2021
фото: © A.Savin, WikiCommons

Лидер карельского отделения партии «Зеленая Альтернатива» Алексей Глушков потребовал при создании проекта реконструкции парковочной зоны территории площади Гагарина в Петрозаводске полностью сохранить зеленую зону.

Заявление об этом Глушков опубликовал на своей странице в соцсети. «Зеленая Альтернатива» требует сохранить всю зону зеленых насаждений — как в центре площади, так и по ее периметру. Алексей Глушков напомнил, что вопрос вариантов реконструкции был поднят главой Петрозаводска Владимиром Любарским и сейчас активно обсуждается в соцсетях и городском сообществе.

«Мы понимаем, что из года в год количество автотранспорта в городе и республике увеличивается. Архитектурный план центра города, создаваемый многие десятилетия назад, не предполагал такое масштабное увеличение автотранспорта. Парковочные места в центре города уменьшаются год за годом. Но любые планы по увеличению транспортных территорий и парковочных площадей не должны уничтожать зеленые территории и насаждения Петрозаводска. „Зеленая Альтернатива“ будет держать под контролем планы изменения парковочной зоны сердца столицы республики и не позволит его изменять, вырубая деревья и асфальтируя газоны», — пишет лидер «Зеленой Альтернативы».

Глушков просит главу города сейчас и в дальнейшем принимать очень взвешенные архитектурно-планировочные решения, не допускающие уничтожения зеленых легких Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-06-01 18:32:39
Лидер чего?
drug
2021-06-01 17:48:38
Алексей Глушков - глава города Петрозаводска разумный человек. Он не будет разрушать красивый островок посередине площади Гагарина.
Думаю он примет решение о небольших парковках и парковочных местах недалеко от вокзала.
Много места в районе Гоголевского центра - а именно за ним. Там есть небольшая открытая парковка (напротив д. 15а) и плохо используемая автомобильная стоянка у желездодорожных путей (все в одном месте) - ДЛЯ СВЕДЕНИЯ участки не имеют границ - земля общего пользования.
И прошу главу города обратить внимание - почему его подчиненные умолчали по земельный участок с кадастровым номером: 10:01:0010154:62.
Попросите городских чиновников - пусть они дадут вам полную информацию по данному участку.
Странные чиновники - неужели могут работать только по команде.
P.S. от описываемых участков до вокзала 300 метров.
drug
2021-06-01 17:51:23
drug, прошу прощения - д.15а по ул. Коммунальной и дорога до жд путей вдоль данного здания.
Изя
2021-06-01 17:55:33
drug, прощаем )))
Павел
2021-06-01 17:23:32
Не смешите, потребовать в России уже не реально...
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