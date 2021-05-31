Лидер «Зеленой Альтернативы» призвал сохранить деревья и кустарники у вокзала в Петрозаводске

Лидер карельского отделения партии «Зеленая Альтернатива» Алексей Глушков потребовал при создании проекта реконструкции парковочной зоны территории площади Гагарина в Петрозаводске полностью сохранить зеленую зону.

Заявление об этом Глушков опубликовал на своей странице в соцсети. «Зеленая Альтернатива» требует сохранить всю зону зеленых насаждений — как в центре площади, так и по ее периметру. Алексей Глушков напомнил, что вопрос вариантов реконструкции был поднят главой Петрозаводска Владимиром Любарским и сейчас активно обсуждается в соцсетях и городском сообществе.

«Мы понимаем, что из года в год количество автотранспорта в городе и республике увеличивается. Архитектурный план центра города, создаваемый многие десятилетия назад, не предполагал такое масштабное увеличение автотранспорта. Парковочные места в центре города уменьшаются год за годом. Но любые планы по увеличению транспортных территорий и парковочных площадей не должны уничтожать зеленые территории и насаждения Петрозаводска. „Зеленая Альтернатива“ будет держать под контролем планы изменения парковочной зоны сердца столицы республики и не позволит его изменять, вырубая деревья и асфальтируя газоны», — пишет лидер «Зеленой Альтернативы».

Глушков просит главу города сейчас и в дальнейшем принимать очень взвешенные архитектурно-планировочные решения, не допускающие уничтожения зеленых легких Петрозаводска.