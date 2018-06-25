Лидеру "жириновцев" в Карелии поставили двойку за работу

Координатору карельского отделения ЛДПР депутату Законодательного собрания РК Евгению Беседному поставили "неуд" за работу в Карелии.

В прошедшие выходные в республиканском отделении ЛДПР состоялась отчётно-выборная партийная конференция. 23 делегата заслушали и оценили отчёт о работе координационного совета и его руководителя Евгения Беседного за прошедшие два года, после чего избрали новый состав корсовета, в который входят 11 человек.

Координатора выбирать будут в понедельник, хотя уже известно, что им станет Александр Паккуев, в настоящее время исполняющий обязанности руководителя КРО ЛДПР (его согласование уже состоялось на заседании Высшего совета ЛДПР и лидер партии В. Жириновский одобрил кандидатуру, после чего всё остальное — организационные формальности), сообщается на сайте "Политика Карелии".

Издание отмечает, что Беседный уходит с должности плохо, его работа признана неудовлетворительной. По мнению делегатов отчётно-выборной конференции, за то время, что Беседный был координатором утрачено взаимодействие корсовета с местными отделениями ЛДПР в районах республики, провалены все избирательные кампании, проходившие в отчётный период. Беседного критиковали за то, что он единолично решал многие вопросы, мало ориентируясь на коллегиальный орган руководства. И получилось, что с одной стороны, он сконцентрировал в своих руках властные полномочия, а с другой — не имел достаточного авторитета, чтобы этой властью распорядиться. Как итог — республиканская парторганизация стала проигрывать своим конкурентам на политическом оппозиционном поле в Карелии.

Евгений Беседный является депутатом Законодательного собрания Карелии, работая на профессиональной (платной) основе.