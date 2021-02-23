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Лишение лицензий грозит 33 банкам

Новости. Экономика
09:07, 24 Февраля 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА" показал, что 33 кредитных организации могут лишиться лицензий в текущем году.

Об этом сообщает РИА Новости.

По оценке экспертов, риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

"Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (девять процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — говорится в отчете.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Толик
2021-02-24 09:15:31
У нас столько этих "банков" развелось, что не знаешь : где тебя "обанкротят" в следующий раз!? Зато офшоры всё толстеют!!!
Гость
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