Лишение лицензий грозит 33 банкам

Индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА" показал, что 33 кредитных организации могут лишиться лицензий в текущем году.

Об этом сообщает РИА Новости.

По оценке экспертов, риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

"Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (девять процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — говорится в отчете.

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