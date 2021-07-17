Ливни и грозы накроют несколько районов Карелии

МЧС Карелии предупредило ливнях и грозах, которые надвигаются на несколько районов республики, в том числе, туда, где бушуют лесные пожары.

Стихия ожидается сегодня во второй половине дня после 15.00.

«Местами по северным и западным районам Республики Карелия ожидаются ливни, грозы, при грозах кратковременное усиление ветра до 15-17 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Прогноз касается Костомукшского городского округа, Калевальского, Кемского, Лахденпохского, Лоухского, Муезерского, Сортавальского и Суоярвского районов.