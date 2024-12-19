Эксперты РБК оценили риск ослабления рубля в 2025 году

Санкции против Газпромбанка и Мосбиржи заметно изменили валютный рынок в 2024 году.

На сегодняшний день известно, что после июньских санкций со стороны США рубль ослаб, пишет Общественная служба новостей.

Риск дальнейшего ослабления сохраняется и на будущий год. Это связано с дисбалансом экспортно-импортных потоков. Под давлением остаются нефтегазовые доходы. Усугубляет ситуацию отток капитала, который продолжается до сих пор.

Экспортеры стали снижать объемы продажи валюты. В ноябре текущего года было продано всего 8 миллиардов долларов. Это на 43% меньше, чем в этом же месяце прошлого года.

Минфин продолжает закупки золота и валюты, однако действия Центробанка направлены на снижение волатильности. В 2025 году цены на нефть могут снизиться до $65-75 за баррель. Это сыграет роль на ослаблении рубля.