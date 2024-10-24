Гидрометцентр: на следующей неделе в Карелии выпадет снег

Впереди предзимье, сообщают синоптики.

Уже вторую неделю температурный фон на территории республики на 3-5℃ превышает климатическую норму, а в ее столице дважды был перекрыт абсолютный максимум дня (19 и 22 октября), сообщили на сайте Гидрометцентра Карелии.

В последние выходные октября погода еще порадуют жителей региона. В воскресенье будет без существенных осадков, температура составит +5℃, +10°С.

Но уже на следующей неделе погода начнет кардинально меняться: в понедельник днем с прохождением холодного фронта в большинстве районов республики пройдут умеренные дожди, сопровождающиеся усилением южного, юго-западного ветра, вслед за ним похолодает и не обойдется без кратковременных дождей, а на севере мокрого снега.

Все самое неприятное начнется во второй половине недели. С перестройкой высотных воздушных потоков на северо-западные, в регион начнет поступать холодный воздух из арктического бассейна и, в последующем, облачные вихри будут перемещаться по «ныряющей» траектории — с северо-запада на юго-восток.

В такой холодной воздушной массе осадки перейдут в мокрый снег и снег, преобладающим направлением ветра станет северо-западное.

Температура воздуха с 31 октября в северных и центральных районах, а с 1 и 2 ноября и в южных, перейдет к отрицательным значениям.

В северных районах Карелии возможно установление снежного покрова до 10 см. Среднесрочное моделирование атмосферы показывает, что с началом ноября в регионе сформируется глубокая область низкого давления. Под ее влиянием погода обретет характер предзимья.

Среднесуточная температура понизится до 0℃ и ниже, для начала ноября такая погода считается нормой.

Дорожная обстановка будет сложной (снег, тающий снег, гололедица). Поэтому в ближайшие дни стоит подготовить автомобиль к сложным зимним условиям, добавиль в карельском Гидрометцентре.