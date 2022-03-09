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Любарский назвал предварительную причину обрушения огромного куска лепнины со здания в Петрозаводске

Новости. Общество
15:54, 19 Марта 2022
фото: Столица на Онего

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По оценке мэра Петрозаводска, аварийная ситуация могла возникнуть из-за несвоевременной уборки наледи с кровли жилого дома.

По предварительной оценке, аварийная ситуация могла возникнуть из-за несвоевременной уборки наледи с кровли - что является обязанностью управляющей компании, заявил мэр Петрозаводска Владимир Любарский, комментируя ЧП на Ленина, 28.

«На представленном видео хорошо виден лед, ставший причиной разрушений. Конечно, сказывается и возраст самого здания. Напомню, что в рамках подготовки 100-летия Карелии фасад дома по Ленина, 28 был только покрашен. Капитального ремонта здесь не проводилось», - пояснил Владимир Любарский.

Напомним, в пятницу, 18 марта с фасада жилого дома на проспекте Ленина, 28 на тротуар обрушился огромный кусок лепнины. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время на фасаде дома проводятся работы по недопущению новых обрушений.

 

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