Карниз дома обрушился в центре Петрозаводска на тротуар, где шли люди (ФОТО И ВИДЕО)

На проспекте Ленина от одного из зданий отвалился огромный кусок лепнины.

Корреспондент «Столицы на Онего» запечатлел последствия падения карниза на центральной улице Петрозаводска. В здании по адресу: проспект Ленина, 28, отвалился огромный кусок лепнины.

Обломки попали на тротуар со стороны улицы и отчасти на припаркованные возле дома автомобили. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в одном из зданий бывшего Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината обрушилась крыша, похоронив под своими обломками человека. Выяснилось, что 33-летний местный житель разбирал полуразрушенное здание.