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Любарский в день поэзии декламировал стихи карельского автора (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:05, 22 Марта 2022
фото: кадр с видео / страница В. Любарского: https://vk.com/vkl1968?w=wall654259984_94625

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский принял участие в поэтическом вечере.

Во Всемирный день поэзии, который отмечался накануне, в арт-пространстве PERLAMUTER состоялся творческий вечер. Участие в мероприятии принял мэр Петрозаводска Владимир Любарский, которого порадовало, что так много молодых людей знают наизусть стихи шестидесятников – Евтушенко, Окуджавы, Вознесенского.

Сам Любарский на поэтическом вечере прочел стихотворение карельского автора Владимира Морозова, который не дожил до своих 60-х, но, по словам мэра, его судьба, его творческий потенциал были, безусловно, очень яркими.

 

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