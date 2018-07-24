Любимица советских зрителей борется с тяжелым недугом

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о тяжелом состоянии актрисы.

Дочь известной российской актрисы Маргариты Тереховой - Анна - пришла в студию передачи "Судьба человека" канала "Россия 1" и откровенно рассказала ведущему Борису Корчевникову о состоянии здоровья своей легендарной матери, сообщают dni.ru. По ее словам, артистка страдает от болезни Альцгеймера, которая прогрессирует со временем.

За 75-летней звездой сейчас ухаживают дочь Анна и сын Александр.

"С этой болезнью, если честно, долго не живут. Но можно найти такой способ заботы и ухода, что продлить жизнь человека реально", - откровенно рассказала Анна Терехова.

По ее словам, этот недуг хоть и является неизлечимым, но протекает индивидуально у каждого пациента.

- Когда у мамочки все только начиналось, меня все успокаивали и говорили, что она особо не понимает, что с ней происходит, а мне не нужно нервничать и ухаживать за ней", - сказала Анна.

Она назвала свою маму "маленькой девочкой" и "совершенно нежным цветочком".

- Сейчас она, к сожалению, уже не может говорить. Но она узнает меня, я вижу это по глазам", - добавила она.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что хоть Анна Терехова и стала гостьей шоу Корчевникова, однако на протяжении практически всего эфирного времени речь шла лишь о ее матери. Некоторые также указали, что в этом выпуске Борис Корчевников отошел от своей традиции и не преподнес своей гостье цветы.

Маргарита Терехова дебютировала в кино в 1965 году, сыграв роль Тани в картине Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!". Широкую известность зрителям принесла ей роли Миледи Винтер в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" и графини Дианы де Бельфлер. В совместной российско-болгарской картине "Бегущая по волнам" она сыграла Фрэзи Грант.

Всего же на ее счету более 50 работ в фильмах и сериалах. Последняя работа с ее участием - картина "Чайка", в которой она выступила не только как актриса, но и как режиссер и сценарист, - вышла в 2005 году.