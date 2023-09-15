«Люди, что вы творите?!» - жители Пудожского района рассказали о зверской расправе нелюдей с любимцем деревни

Фотографии и жуткая история расправы над безобидным животным появились в паблике «Подслушано в Пудоже | Карелия».

Жители деревни Кашино Пудожского района рассказали о чудовищной трагедии, которая произошла с четвероногим любимцем деревни.

Там в среду, 13 сентября, погибла от рук людей собака Бойчик. Хозяева бросили его давно, жил он где придется. Добрый, ласковый молодой пес, безобидный. Почти вся деревня его кормила. Он ни разу никого не покусал, его очень любили дети, рассказали жители деревни.

Неделю назад Бойчик появился с огромным ожогом от химической жидкости — это заключил ветеринар, сообщили в паблике.

«На фото все видно. Где темная шерсть — это все ожог. Ожог до самого мяса», — ужаснулись в сети.

Пса начали лечить, но даже выходил сам…

А потом его нашли с многочисленными переломами лап и позвоночника. В среду, 13 сентября, он умер от ожога и переломов…

«Люди, что вы творите?! Как у вас подымается рука на беззащитное животное? И кто вы после этого? За что подвергать собаку таким ПЫТКАМ?» — непередаваемая боль звучит в каждом слове поста.