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Лобария легочная осталась в Красной книге Карелии

Новости. Общество
10:23, 24 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В ее новое издание включены почти сто ценных лишайников, произрастающих в республике.

В нынешнем году в Карелии вышло новое издание Красной книги, в которую включены почти 800 охраняемых видов животного и растительного мира. В их числе – 98 видов лишайников, и в частности – лобария легочная, которая известна многим жителям республики. Этот краснокнижный лишайник даже называют кошмаром лесозаготовителей, потому что он не раз останавливал в Карелии рубки леса. Не удивительно, что в последние годы некоторые специалисты, связанные с лесопромышленным комплексом, поднимали вопрос об исключении лобарии легочной из Красной книги Карелии, мотивируя это тем, что она довольно широко распространена на территории республики.

Однако, как считает доктор биологических наук Виктория Тарасова, лобария легочная неслучайно осталась в числе краснокнижных видов.

"Дело в том, что ситуация с состоянием популяций лобарии в Карелии, к сожалению, меняется очень быстро, – пояснила профессор Петрозаводского университета в интервью "Столице на Онего". – Недавние исследования показали, что состояние и распространение вида в республике неравномерное. Так, например, еще в середине XIX и до 30-х гг. XX вв. в Приладожье вид был известен примерно из 20 пунктов, но за последние 30 лет обнаружен там только трижды, что связано с длительным периодом интенсивного лесопользования – сплошными рубками, рубками ухода и лесомелиорацией. В юго-восточной и центральной Карелии этот вид нередок, что можно объяснить высоким процентом участия осины – а это основной форофит для лобарии – в преобладающих по площади лесах на средних стадиях восстановления после рубок, и оставленными недорубами, которые до недавнего времени занимали до трети территории на участках послевоенных лесозаготовок. Недорубы часто являются переувлажненными участками леса, благоприятными для произрастания лобарии. Сегодня их интенсивная вырубка резко сокращает численность популяции вида для последующего его расселения в регионе. К северу республики вид значительно редеет, что объясняется уменьшением потенциально пригодного субстрата, т.е. осины".

Читайте полностью интервью здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-24 10:51:20
протестанутый трунов до сих пор в ключевском карьере пытается лишайники найти. В невском пассаже тоже искал :)
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