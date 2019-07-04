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Новости. Общество
11:21, 04 Июля 2019
фото: rk.karelia.ru

Ломако официально назначен главой Минстроя Карелии

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Глава Карелии подписал указ о назначении министром строительства, ЖКХ и энергетики республики Александра Ломако.

Текст указа был опубликован 3 июля на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции РК назначить с 1 июля 2019 года Ломако Александра Владимировича членом правительства РК – министром строительства, ЖКХ и энергетики РК", - сообщается в документе.

В марте 2019 года Ломако являлся исполняющим обязанности члена правительства, министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Он родился в Петрозаводске, имеет два высших образования – оба получил в ПетрГУ - по специальности государственное и муниципальное управление, квалификация - менеджер; энергообеспечение предприятий – инженер.

Работал в органах исполнительной власти Карелии, в частности в госкомитете республики по реформированию ЖКХ. В 2013 году назначен заместителем министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в 2016 – первым заместителем Минстроя.

Последнее место работы – первый заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии.

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Комментарии

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Rmj
2019-07-04 12:25:46
Ломако не Стройко. :)
zanoza
2019-07-04 12:14:06
Надолго ли? В этом кресле долго не засиживаются :)
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