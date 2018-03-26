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Новости. Общество
19:40, 26 Марта 2018

Лондон подготовил ордера на арест "сомнительного имущества" России

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Великобритания намерена принять меры в отношении "российского капитала сомнительного происхождения".

Эти меры станут ответом на агрессию Москвы по "делу Скрипаля", заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон, передают "Известия".

"Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", — сообщил он .

По его словам, уже есть ордера на арест сомнительного имущества.

"Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались", — подчеркнул Уильямсон.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Премьер-министр Великобритании объявила, что эксперты идентифицировали вещество, которым отравили Скрипалей.

Президент РФ Владимир Путин отметил бездоказательность обвинений и опроверг причастность России к инциденту. Москва расценила нападение на граждан РФ как теракт и ответила зеркально на действия Лондона.

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Комментарии

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Ара
2018-03-26 21:43:54
Неужели взялись за наше ворьё,приближённое к известной площади?
Leopol'd
2018-03-26 21:16:48
Я не филолог, но наверное ордеры!
кир
2018-03-26 20:16:10
Лондон работает по плану Кремля. Бизнесу было предложено вернуть деньги в Россию.
Гость
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