Лососинское шоссе в Петрозаводске расширят и сделают длиннее

Власти столицы Карелии сообщили о реконструкции Лососинского шоссе в Петрозаводске.

В Петрозаводске начинаются работы по реконструкции Лососинского шоссе, информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии со ссылкой на Минтранс региона. Магистраль на Древлянке расширят до четырёх полос и продлят до второго транспортного полукольца. Здесь она будет состыкована с региональной трассой Петрозаводск — Лососинное, которую ремонтируют.

Сообщается, что реконструкция повысит транспортную доступность новых жилых районов и мест отдыха, а также позволит создать комфортную среду, в том числе для маломобильных граждан.

Велодорожка, которую обустроят вдоль дороги до озера Лососинное, будет соединена с Оборонной улицей и её велопешеходной инфраструктурой. Тротуары оборудуют съездами, светофорный объект — тактильными плитками и звуковым сигналом. Автобусные остановки обустроят с учётом перспективного развития территории. Зона для велосипедного транспорта (3 м.) будет отделена от пешеходной части (2 м.) разделительной полосой шириной 0,5 м.

Реконструкция должна пройти на участке Лососинского шоссе протяженностью 1,3 километра. Работы запланированы на 2022–2023 годы.