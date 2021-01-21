Лучших юных лыжников Карелии определили на Первенстве республики

В Петрозаводске завершилось Первенство республики по лыжным гонкам среди юношей и девушек, сообщили в Минспорте Карелии.

С 19 по 21 января на республиканском спортивном комплексе "Курган" проходило Первенство Карелии по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. На старт вышли 87 лыжников, представляющих различные районы Карелии.

В первый соревновательный день сильнейших определяли в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 км. Во второй день прошла гонка классическим стилем на дистанциях 3 и 5 км, а заключительным стартом соревнований стал спринт свободным стилем.

Во всех видах программы среди юношей победителем стал Фёдор Чепик. Анастасия Сидорова завоевала золото в индивидуальной гонке свободным стилем и в спринте, а в гонке классическим стилем лучшей стала Анна Корякова.

По итогам трех соревновательных дней сформирована сборная команда Карелии для участия в Первенстве России по лыжным гонкам, которое состоится 10-14 февраля в Сыктывкаре.