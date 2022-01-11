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Лучший мастер Карелии будет выбран летом 2022 года

Новости. Культура
18:20, 12 Января 2022
фото: Минкульт Карелии

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Как сообщили в правительстве региона, Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелия выберет лучшего мастера.

Стартовал проект Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелия «Лучший мастер Карелии», который стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив.

Главной задачей проекта является организация и проведение республиканского конкурса среди мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел, который пройдет летом 2022 года. Его цель не только выбрать и поощрить талантливого мастера, но и найти новые пути сохранения и популяризации региональной истории, этнокультурного наследия и локальной идентичности.

Конкурс предварят выезды в муниципальные районы республики, где организаторы проекта будут встречаться с мастерами, выявлять существующие проблемы в сфере ремесленничества, а также пригласят мастеров на предконкурсные семинары, где разъяснят правила конкурса, ответят на вопросы, проведут образовательную часть, мастер-классы по ведению социальных сетей для популяризации своего творчества, маркетингу и т. д.

Из поступивших на конкурс заявок мастеров члены экспертной комиссии отберут 30 лидеров, авторы которых будут приглашены на финал конкурса в Петрозаводск, чтобы определить имя лучшего мастера Карелии.

По итогам реализации проекта будут опубликованы методические материалы, собранные на основании обсуждений финалистов конкурса о проблематике сохранения этнокультурного наследия в современном ремесле и дизайне Карелии. Также будет создан видеоролик о самобытном карельском крае и его ярких творческих людях.

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