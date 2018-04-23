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Новости. Общество
23:30, 23 Апреля 2018

Лучшими любовниками оказались мужчины, которые моют посуду

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Сексуальная жизнь в паре зависит от распределения обязанностей по дому, выяснили социологи Дэниел Карлсон, Аманда Миллер и Шэрон Сасслер из трех американских университетов.

В основу исследования легли данные двух масштабных опросов, проведенных в 1987–1988 годы и в 2006 году. Общая выборка составила более 11 тыс. человек.

У респондентов спросили, что для них является показателем крепких отношений, и ответы распределились так: хороший секс, верность и разделение бытовых обязанностей.

Оказалось, первый и третий пункты напрямую связаны — партнеры, которые делили задачи по хозяйству поровну, отмечали бóльшую удовлетворенность в отношениях и сексуальной жизни по сравнению с теми, где домом занимался кто-то один (преимущественно женщины).

Особое место в списке дел занимает мытье посуды — пары, где эту обязанность брали на себя мужчины, меньше ссорились и чаще занимались любовью, пишет "Нож".

Для женщин наиболее важным оказалось, чтобы партнер мыл посуду и делал покупки в супермаркете. Именно у таких мужчин всё в порядке с сексом.

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