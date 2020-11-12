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Лукашенко назвал коронавирус ширмой, под прикрытием которой делят мир

Новости. Общество
19:10, 13 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии заявил, что у глобальных игроков есть планы на постсоветском пространстве, в том числе на Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает новый коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Об этом он заявил в пятницу во время интервью СМИ республики и ближнего зарубежья, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

"Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", - сказал Лукашенко. Его полная цитата прозвучала в эфире телеканала "Беларусь-24".

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Комментарии

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кир
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Не верю многовекторному. У России нет друзей, кроме армии и флота.
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