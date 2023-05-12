Лжебанкиры убедили жителей Карелии добровольно расстаться с 2 млн рублей

В полиции проводят очередные проверки по фактам телефонных мошенничеств на крупные суммы, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Медвежьегорского района поступило заявление о мошенничестве.



Житель одного из поселков сообщил, что накануне его 22-летней дочери позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка.



Неизвестный убедил девушку в том, что от ее имени некие злоумышленники пытаются оформить кредит, а также вывести все ее сбережения на свои счета. И для отмены подозрительных операций лжебанкир предложил обналичить средства и перевести их на «резервный счет».

Девушка выполнила все указания и лишилась 995 тысяч рублей. В похожей ситуации оказалась 63-летняя жительница Костомукши. По телефону ей сообщили, что неизвестные получили доступ к ее банковскому счету.



В результате телефонного диалога настоящие мошенники забрали у пенсионерки более 630 тысяч рублей, большую часть составили кредитные средства.

Далее, 25-летний петрозаводчанин поверил, что ему позвонили настоящие представители банка. Под предлогом сохранения своих личных накоплений, молодой мужчина перевел 235 тысяч рублей на «безопасные счета».

Сотрудники полиции занимаются поиском мошенников, сообщили в МВД Карелии.