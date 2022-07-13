Магазины H&M еще поработают в России перед окончательным закрытием

Ретейлер H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, магазины заработают в штатном режиме в августе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится на обновленной странице российского сайта ритейлера.

Это не значит, что H&M передумал уходить из России — магазины будут продавать остатки продукции перед окончательным закрытием.