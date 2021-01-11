Малышева предупредила о смертельном риске при купании в проруби

На следующей неделе начнутся крещенские купания, а это значит, что есть время подготовиться и все хорошо обдумать, ведь это не самое безопасное мероприятие для здоровья.

Для кого-то купания могут закончиться трагично. Об этом "360" рассказала телеведущая, врач-терапевт, кардиолог и доктор медицинских наук Елена Малышева.

"Купание в ледяной проруби — странная забава. Православные священники много раз разъяснили, что она не имеет отношение к великому таинству Крещения. Как врач я могу сказать только одно: это крайне опасно для здоровья", — предупредила известная телеведущая.

Малышева добавила, что в момент окунания с человеком может произойти все что угодно. В частности, велик риск остановки сердца.

"В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. К сожалению, в этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений", — рассказала доктор медицинских наук.

Она обратила внимание, что после такой процедуры можно даже умереть.

"К сожалению, кто-то даже может погибнуть. В этом году, я думаю, желающих нырять в ледяные проруби просто не будет. Люди боятся коронавируса. А мы, врачи, рады, что наши пациенты останутся в живых", — резюмировала собеседница "360".