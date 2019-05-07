Мария Шарапова решилась на смелый эксперимент с внешностью

Мария Шарапова приняла участие в ежегодном Балу Института костюма музея искусства Метрополитен в Нью-Йорке.

Для Met Gala российская спортсменка решилась на смелый эксперимент с макияжем, пишет Cosmopolitan.

Оригинальный бьюти-образ звезды создала визажист Chanel Кара Йошимото, с которой Шарапова часто сотрудничает. Кара нарисовала Марии причудливые стрелки, а также сделала акцент на губах благодаря алой помаде. Теннисистка показала свой экстравагантный образ подписчикам в Instagram.

Шарапова рассказала фанатам, что темой этого бала стал кэмп. Марии, предпочитающей сдержанные и минималистичные наряды, было трудно выйти из зоны комфорта и примерить что-то необычное.

"Тема этого года действительно вывела меня из моей минималистской эстетики в игривый мир крылатых глаз и красных губ", – заявила звезда.