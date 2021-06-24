Машина экс-директора лагеря «Сямозеро» в Карелии, в котором утонули дети, выставлена на торги

Автомобиль, принадлежащий бывшему директору лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елене Решетовой, выставлен на торги.
Легковой седан «Toyota Corolla» 2013 года выпуска, принадлежащий Елене Решетовой, выставлен на торги по начальной цене 567 100 рублей. Об этом говорится в извещении о проведении торгов.
В документации указано, что автомобиль белого цвета, без ключей. На работоспособность машина не проверялась.
В карельском управлении службы судебных приставов рассказали «Столице на Онего», что принадлежащая экс-руководителю лагеря в Сямозеро машина была ранее арестована. Автомобиль Елены Решетовой выставляют на торги во второй раз.
Организатором торгов выступает межрегиональное территориальное управление федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия.
Напомним, экс-директор лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы по делу о гибели детей в оздоровительном лагере. Она отбывает срок.
Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.
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