Машина экс-директора лагеря «Сямозеро» в Карелии, в котором утонули дети, выставлена на торги

Автомобиль, принадлежащий бывшему директору лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елене Решетовой, выставлен на торги.

Легковой седан «Toyota Corolla» 2013 года выпуска, принадлежащий Елене Решетовой, выставлен на торги по начальной цене 567 100 рублей. Об этом говорится в извещении о проведении торгов.

В документации указано, что автомобиль белого цвета, без ключей. На работоспособность машина не проверялась.

В карельском управлении службы судебных приставов рассказали «Столице на Онего», что принадлежащая экс-руководителю лагеря в Сямозеро машина была ранее арестована. Автомобиль Елены Решетовой выставляют на торги во второй раз.

Организатором торгов выступает межрегиональное территориальное управление федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия.

Напомним, экс-директор лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы по делу о гибели детей в оздоровительном лагере. Она отбывает срок.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.