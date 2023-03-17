Мастер обокрал автосервис в Петрозаводске, в котором работал, и попытался скрыться в Ленобласти

Сотрудники полиции Карелии задержали подозреваемого, находившегося в федеральном розыске, с помощью коллег из Ленинградской области.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 38-летнего горожанина. Мужчина заявил, что у него украли автомобиль. Мужчина сдал иномарку в автомастерскую на ремонт, а когда пришел забирать, машины там не оказалось. Следом за ним о краже заявил и сам владелец автосервиса: из его рабочего гаража пропали сварочный аппарат, компрессор и различные инструменты.

Подозрение пало на одного из мастеров, который недавно устроился на подработку. Вскоре полицейские выяснили – он находится в федеральном розыске, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Автомобиль потерпевшего нашли в одном из поселков Медвежьегорского района. Дальше полицейские установили, что подозреваемый покинул республику, предположительно скрывшись в Ленинградской области.

Оперативники выехали в служебную командировку и при поддержке коллег из северной столицы нашли подозреваемого и задержали его. 24-летний мужчина признался, что сперва лично отремонтировал машину, а затем решил прокатиться на ней к приятелю. Краденое имущество он продал, а деньги потратил на бензин и личные нужды.

По всем указанным эпизодам возбуждены уголовные дела. Злоумышленника привезли в Петрозаводск и заключили под стражу. Расследования продолжаются.