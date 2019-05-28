15:00, 28 Мая 2019
Mazda отзывает 1,7 тысячи автомобилей в России из-за неисправности стеклоочистителя
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Официальный представитель производителя Mazda в России – "Мазда Мотор рус" отзывает 1 678 автомобилей Mazda 3 из-за неисправности реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные c сентября 2015 года по март 2018 года. Причиной стала неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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