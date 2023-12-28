МЧС объявило штормовое предупреждение в Карелии

На Карелию надвигается аномально холодная погода.

МЧС Карелии со ссылкой на карельский Гидрометцентр сообщило о штормовом предупреждении. Так, в ведомстве предупредили об опасном гидрометеорологическом явлении.

Как рассказали в ведомстве республики, с 1 по 5 января в большинстве районов Карелии ожидается аномально холодная погода.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Суоярвский муниципальный округ, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы, предупредили спасатели.

В МЧС порекомендовали ограничить поездки на личном транспорте, а при необходимости выезда убедиться в достаточном запасе топлива, наличии фонарика, лопаты, троса, буксировочного устройства и заряженного аккумулятора телефона, а также надо знать номера телефонов экстренных служб.

Кроме того, специалисты посоветовали соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей, а также сократить время пребывания на улице, не выходить туда без особой необходимости и ограничить прогулки детей и домашних животных.