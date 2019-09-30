МЧС предупреждает об усилении ветра в Карелии

Ветер порывами до 15-18 м/с ожидается на территории республики уже днем во вторник, 1 октября.

По информации Карельского ЦГМС, днем 1 октября и ночью 2 октября на территории республики прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. 1 октября - по южным и центральным районам, 2 октября - по центральным и северным районам, местами сильные дожди.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах", - сообщает МЧС Карелии.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", в случае пожара с мобильного телефона по номеру "101",со стационарного телефона 01.