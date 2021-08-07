Реклама
В Карелии продолжается регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания
Сегодня 10:59
Как будут голосовать в Карелии молодые избиратели (ВИДЕО)
Сегодня 10:22
Видеонаблюдение на выборах в Карелии будет организовано практически на всех участках
07.08.2021 13:05

Медведь разгуливает по улицам города на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:34, 10 Августа 2021
фото: © Ирина Евсеева / Паблик «Беломорск | Официальная группа»

Новости партнеров

В Беломорске местные жители опасаются гуляющего по улицам города медведя.

На выходных в паблике «„Беломорская трибуна“ — наша газета» появился пост местного жителя, сообщившего о молодом медведе, замеченном недалеко от железнодорожного вокзала.

«За железнодорожной улицей, после контор ж/д, по левую сторону, вдоль дороги в прилесье, сегодня в середине дня мама встретила медвежонка до годовалого. Будьте внимательнее, возможно, рядом медведица!» — предупредил автор поста.

В комментариях жители Беломорска отмечают, что уже не раз видели медведя на улицах города. В основном зверь был замечен в районе вокзала.

В паблике «Беломорск | Официальная группа» одна из горожанок выложила фотографию медведя на платформе железнодорожного вокзала.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-08-10 17:45:33
Не трогайте агитатора ЕР!
Успешный
2021-08-10 16:54:25
Эмми уже написала запрс в прокуратуру ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
04.08.2021, 06:40
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

Чтиво

Сегодня 18:00
Без политики
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
Изумруд — драгоценный камень из группы бериллов зеленого цвета всевозможнейших оттенков — от соломенного и травянистого до бирюзового и голубоватого.
Форелевод и владелец производства «Ягоды Карелии» стали лицами кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев
09.08.2021 09:50
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
05.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»