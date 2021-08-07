Медведь разгуливает по улицам города на севере Карелии (ФОТО)

В Беломорске местные жители опасаются гуляющего по улицам города медведя.

На выходных в паблике «„Беломорская трибуна“ — наша газета» появился пост местного жителя, сообщившего о молодом медведе, замеченном недалеко от железнодорожного вокзала.

«За железнодорожной улицей, после контор ж/д, по левую сторону, вдоль дороги в прилесье, сегодня в середине дня мама встретила медвежонка до годовалого. Будьте внимательнее, возможно, рядом медведица!» — предупредил автор поста.

В комментариях жители Беломорска отмечают, что уже не раз видели медведя на улицах города. В основном зверь был замечен в районе вокзала.

В паблике «Беломорск | Официальная группа» одна из горожанок выложила фотографию медведя на платформе железнодорожного вокзала.