Медведев оценил национальные костюмы Карелии

За вклад в популяризацию традиций национального костюма награду получит Алексей Медведев.

Артур Парфенчиков подписал распоряжение о награждении почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия» жителей региона.



Награду получат представители различных профессий, внесшие большой вклад в развитие сфер культуры, туризма, экономики и патриотического воспитания.



Почетного знака «За вклад в развитие Республики Карелия» удостоена директор художественного салона «Юник Арт», основатель музея-ресторана «ВКарелииЕсть» Ольга Белоногова. В 2020 году со своим проектом ресторатор вышла в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».



За вклад в популяризацию традиций национального костюма коренных народов Карелии награду получит специалист ансамбля песни и танца «Кантеле» Алексей Медведев. Более 20 лет Алексей Медведев создает сценические костюмы для профессиональных и самодеятельных коллективов и сольных исполнителей Карелии и России. Его авторские работы украшают частные коллекции в Карелии, Финляндии, Москве, Франции и Китае.



Высокой региональной награды за сохранение и развитие национальной культуры, музыкального и хорового искусства удостоена Марина Ноженко, выступающая в ансамбле народной музыки «Toive». Напомним, что в 2018 году она победила в суперфинале проекта телеканала «Моя планета» – конкурсе «Лучший гид России».



Также в соответствии с распоряжением главы Карелии за профессионализм, добросовестный труд и значительный вклад в развитие региона почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия» награждены петрозаводчане Ольга Калашникова и Александра Кашеварова, жители Лахденпохского района Евгений Проворов и Павел Харченк