Медведев поручил проанализировать доходы россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 мая провести анализ доходов россиян.

Поручения даны по итогам Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи, сообщает РИА Новости.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России. Срок - до 1 мая 2019 года", - говорится в сообщении.