Медведев поручил проанализировать доходы россиян

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 мая провести анализ доходов россиян.
Поручения даны по итогам Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи, сообщает РИА Новости.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России. Срок - до 1 мая 2019 года", - говорится в сообщении.
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