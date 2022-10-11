МегаФон увеличил скорость мобильного интернета для туристов под Петрозаводском

Специалисты компании построили новые объекты связи в столице Карелии и расширили охват сети LTE в знаменитых экскурсионных местах республики.

Теперь туристы, посещающие урочище «Чертов стул», парк «Большая Ваара», каменный лабиринт, Ботанический и Яблоневые сады смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости свыше 30 Мбит/с.

Дополнительная инфраструктура позволила расширить емкость сети, увеличить скорость передачи данных и покрыть сигналом 4G максимальные территории достопримечательностей. Сейчас абоненты компании на местности могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

«Ежегодно туристический поток в Карелию растет, вместе с ним увеличивается нагрузка на сеть — абоненты в путешествиях активно пользуются цифровыми сервисами, социальными сетями, мессенджерами и видеозвонками. По нашим данным, за последние три месяца Чертов стул и каменный лабиринт посетили на 40% больше гостей, чем в начале года. Поэтому мы подготовили сеть к дополнительным нагрузкам, запустив новые базовые станции, чтобы клиенты компании в путешествиях по республике могли беспрепятственно пользоваться любыми цифровыми технологиями», — отмечает Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

Аналитики МегаФона отмечают, что самый высокий период мобильной активности в перечисленных локациях в этом году зафиксирован в августе и сентябре. Каждый третий турист приехал сюда из Московского региона.

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