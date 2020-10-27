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МегаФон становится совладельцем видеосервиса START

Новости. Общество
13:20, 28 Октября 2020
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МегаФон приобретает долю в ООО "Диджитал медиа холдинг" (ДМХ), головной компании видеосервиса START.

Вхождение стратегического инвестора позволит START – самому быстрорастущему видеосервису в России – продолжить укреплять позиции на рынке.

Сделка будет реализована в два этапа, в результате доля МегаФона в компании составит 33,8%.

ДМХ – головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

"START – самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке – в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей, – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – МегаФон ТВ и START – два комплементарных актива с разными бизнес-моделями – маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества".

Аудитория видеосервиса START – более одного миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас START занимает 6% рынка в платном  сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. 

"Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке, и нам было важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора. Появление стратегического партнера в лице компании "МегаФон" – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса", – говорит генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

START обладает уникальной продюсерской экспертизой по производству премиальных сериалов и фильмов. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе "Содержанки", "Бывшие", "257 причин, чтобы жить", "Шторм", "Лучше, чем Люди", "Вне игры", "Текст", "Отель Белград", а также премьеры этой осени – сериалы "Хороший человек", "Шерлок в России" и другие. В разработке START более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию. 

START активно развивается за пределами СНГ, в том числе совершил несколько крупных сделок по своим оригинальным проектам, которые стали важным шагом признания современного российского контента в мире: киносериал "Лучше, чем люди" стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original, "Содержанки"  - первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives. На престижном фестивале Canneseries 2020 сериал "257 причин, чтобы жить" получил приз за лучшее актерское исполнение, он стал первым проектом из России, который завоевал награду.

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