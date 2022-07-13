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МегаФон ускорился в спальных районах Петрозаводска

Новости. Общество
11:48, 28 Июля 2022
фото: © Пресс-служба АО «Мегафон»

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Оператор построил инфраструктуру LTE в динамично развивающихся городских районах с активной концентрацией абонентов.

В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 30%.

Акцент в процессе апгрейда технической инфраструктуры был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошли районы Кукковка и Древлянка, а также микрорайоны Ключевая и Птицефабрика, где суммарно проживает свыше 100 тысяч человек.

Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети.

«Одна из наших приоритетных задач — обеспечить качественным покрытием LTE максимальное количество территорий. Важно, чтобы наши абоненты могли пользоваться быстрым мобильным интернетом и цифровыми сервисами с неизменно высоким качеством. И сделать это могли из любой точки Карелии: как в городе, так и в самом отдаленном уголке республики. Всего с начала года мы уже построили и модернизировали порядка 40 объектов инфраструктуры», — говорит Роман Куликов, директор МегаФона в Карелии.

Спрос на высокие скорости интернета в Карелии подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали почти 3 Петабайт данных — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В этом году лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждено и в Петрозаводске. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 18% — до 32,64 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 3 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе. 

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