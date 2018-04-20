Мегафон возвращает деньги при оплате виртуальной картой через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay

Пользователи виртуальной банковской карты «МегаФона» могут получать дополнительную выгоду.

До 16 мая 2018 года при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay клиенту возвращается кэшбэк в размере до 30%*.

Благодаря партнёрству Mastercard и "МегаФона" абоненты оператора получили возможность привязать счёт своего мобильного телефона к виртуальной карте и оплачивать своим смартфоном или совершать покупки онлайн. Абоненты могут это сделать через приложение МегаФон.Банк и сразу приступить к использованию, а их телефоны в этом случае станут цифровым платёжным средством. Виртуальную карту можно привязать к платёжным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay — это позволит оплачивать покупки в оффлайне.

"Виртуальная карта МегаФона, привязанная к счёту мобильного телефона, — это удобно и выгодно, - рассказывает Алексей Артемьев, директор Карельского отделения компании "МегаФон". – Для того, чтобы ее выпустить не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, наши абоненты все могут сделать самостоятельно в режиме онлайн всего за несколько минут. Годовое обслуживание карты - бесплатно. А совершая покупки до 16 мая через систему бесконтактной оплаты Apple Pay можно получить кэшбэк в размере до 30%, расплачиваясь через Samsung Pay и Google Pay – до 20%".

К слову, до конца апреля действует еще одна акция. Клиенты "МегаФон", совершающие покупки со счёта телефона, привязанного к Samsung Pay и Apple Pay, смогут получить уникальный промо-код на бесплатный период просмотра фильмов на МегаФон.ТВ. Если общая сумма покупок абонента будет составлять от 1000 до 4999 рублей, он сможет получить промо-код на пакет "Кино по подписке на 7 дней", а если сумма покупок свыше 5000 рублей – промо-код на пакет "Кино по подписке на 14 дней".

Ранее "МегаФон" представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счёта мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016-го года была представлена банковская карта платёжной системы Mastercard: счёт карты равен счёту мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне МегаФона. Эмиссию карт осуществляет ООО "банк Раунд" на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта.

На конец 2017-го года число выданных пластиковых карт "МегаФона" составляет более 1,2 млн. Среди пользователей карты "МегаФона" больше мужчин (60%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты — 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе — 90%).

* Указан максимальный % кэшбэка при оплате с Apple Pay. Максимальный % кэшбэка при оплате с Google Pay, Samsung Pay — 20 % Кэшбэк начисляется за каждую третью покупку на сумму от 1000 руб. по виртуальной карте МегаФона, выпущенной в приложении "МегаФон.Банк" (0+), но не более 1000 руб. в период акции. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

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