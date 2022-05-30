Меланхоличный лось и дерзкая росомаха попали в объектив видеоловушки в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники заповедника «Костомукшский» опубликовали уникальные кадры, на которых запечатлены дикие звери.

В объектив видеоловушки, установленной специалистами заповедника «Костомукшский», попали несколько диких зверей. Ролик под названием «Лесной променад» размещен в паблике заповедника.

«Любимая дорожка обитателей карельской тайги — на ваших экранах! Осторожный заяц, вальяжный медведь, поджарая рысь, резкая-дерзкая росомаха, меланхоличный лось и сосредоточенные олени — все попали в объектив видеоловушки в заповеднике в мае», — гласит описание видео.