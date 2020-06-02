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"Меня помассируй скорей": Киркоров спел "песню простаты"

Новости. Вечерняя столица
19:40, 02 Июня 2020
фото: © instagram.com/fkirkorov
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Народный артист опубликовал отрывок из передачи, в котором спародировал шоу Елены Малышевой.

Филипп Киркоров прошелся по передаче "Жить здорово!" Елены Малышевой, высмеял Николая Баскова и Юрия Лозу, пишет ФАН.

Кроме того, в ролике певец сначала предстал перед зрителями в образе мужского полового органа, а затем спел песню от имени простаты. Кроме того, Киркоров выразил надежду, что в выпуске появится Николай Басков и исполнит роль ануса, а Юрий Лоза сыграет аппендицит.

"Ты следи за собой, не болей, и меня помассируй скорей", – спел Киркоров.

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