Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пять автомобилей столкнулись на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
Сегодня 10:18
Завершается строительство самой большой школы в Карелии 3
Сегодня 12:01
Пьяная женщина в районе Карелии катала на машине ребенка 3
Сегодня 13:00
Пенсионерка в Петрозаводске пришла к соседке за солью и совершила преступление 1
Сегодня 11:33
Сломанное ветром дерево опасно повисло над головами прохожих в Петрозаводске (ФОТО) 8
Сегодня 15:07
Автомобиль вылетел с обледенелой дороги у Президентского кадетского училища в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
Сегодня 14:05
"Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!" - Пенсионеров собираются отправить в путешествие по Карелии 10
Сегодня 14:51
Председателю горсовета Петрозаводска Боднарчуку предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений 15
Сегодня 12:41

Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой

Новости. Общество
21:40, 28 Марта 2021
фото: globallookpress.com
Загрузка...

Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.

Слухи о романе Киркорова с Бузовой появились после того, как артистка опубликовала в соцсетях видео их совместного ужина. Беседа с Киркоровым появилась в эфире передачи "Ты не поверишь", опубликованном на YouTube-канале НТВ.

Как пишет "Лента.ру", отвечая на вопрос журналистов, "хочет ли Бузова его захомутать", Киркоров заметил: "Меня, захомутать? Вы думаете, это возможно? Вы думаете, после всего, что я пережил в своей жизни, это возможно?"

18 марта отец Киркорова объяснил, почему его сын после развода с певицей Аллой Пугачевой не женился снова. Он заявил, что его сын всегда был однолюбом.

Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году, а через 11 лет развелись. Этот брак остается единственным в жизни артиста.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-28 21:41:33
Пофиг они, - сказал кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
21.03.2021, 19:40
Путин покатал Шойгу на вездеходе по тайге в Сибири
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность

Аналитика

Сегодня 14:30
Обществоведение
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 2
Подписано соглашение о сотрудничестве между Олимпийским советом Республики Карелия и республиканским обществом "Динамо".
Ладога и Онего нуждаются в защите
Сегодня 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 7
26.03.2021 11:20
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 21
25.03.2021 09:10
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»