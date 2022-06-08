Филипп Киркоров сыграет Петра Первого в кино

Компания сообщила, что выход сериала, где Киркоров прорубает окно в Европу, приурочен к 350-летию со дня рождения первого российского императора. В центре сюжета — переплетение исторических событий с современным миром и соцсетями.

Прежде Киркоров уже примерял образ Петра I. Около 12 лет назад артист перевоплотился в императора для шоу «Большая разница».