Филипп Киркоров сыграет Петра Первого в кино

В сети появился трейлер сериала с Филиппом Киркоровым в роли Петра I.
Официальный трейлер комедийного сериала «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал» появился в сети. Кинокомпания Bazelevs опубликовала его на своей странице в социальной сети «Одноклассники». Главную роль в скетчкоме исполнил Филипп Киркоров. Об этом сообщает «Мослента».
Компания сообщила, что выход сериала, где Киркоров прорубает окно в Европу, приурочен к 350-летию со дня рождения первого российского императора. В центре сюжета — переплетение исторических событий с современным миром и соцсетями.
Прежде Киркоров уже примерял образ Петра I. Около 12 лет назад артист перевоплотился в императора для шоу «Большая разница».
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