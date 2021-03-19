Ментальные нарушения и СИЗО: омбудсмен назвала главные проблемы с правами человека в Карелии

Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко выступила в парламенте с докладом об итогах своей работы и планах на будущее.

Она назвала главные, по ее мнению, проблемы, связанные с нарушениями прав человека.

"На этот год я ставлю серьезно тему прав людей с ментальными нарушениями здоровья, внимательнее отнестись к вопросам, связанными с национальными проектами и правами людей, которые участвуют в данных проектах...Меня беспокоит проблема...содержания под стражей. В соответствии со статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ при расследовании преступлений содержание под стражей должно быть не более двух месяцев и только в каких-то особых случаях по решению суда продлевается до шести месяцев. То, что у нас в СИЗО находятся люди по три года – это, конечно, является нарушением прав человека, это то, чем я буду заниматься", - сказала Бойченко.

Представители парламентской оппозиции раскритиковали работу омбудсмена за то, что она не упомянула о прошлогодних экологических конфликтах, вызванных планами открытия в Карелии новых карьеров или форелевых ферм, а также о многочисленных нарушениях гражданских прав из-за введенных в период эпидемии коронавируса карантинных мер.

Подробнее о критике в адрес Бойченко, читайте в статье "Я имею право сказать: "Спокойной ночи!".