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Мэр Петрозаводска поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву

Новости. Общество
08:20, 15 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский адресовал слова поддержки юной российской фигуристке Камиле Валиевой, вокруг которой развернулся допинговый скандал.

Слова поддержки, направленные в адрес юной спортсменки Камилы Валиевой, Владимир Любарский написал в соцсети.

«Последние дни вся страна, да и мир, с замиранием сердца следит за судьбой юной талантливой фигуристки Камилы Валиевой. Подумать только, сколько неспортивных испытаний свалилось на плечи 15-летней спортсменки! Камила — безоговорочный лидер сезона. Это единственная за всю историю фигуристка, способная исполнить тройной аксель с руками наверх! На Олимпиаду спортсменка из группы тренера Этери Тутберидзе отправлялась как главная надежда России на золото — не только в командном, но и в личном турнире», — заявил Любарский.

«Хочется просто пожелать Камиле вынести все это, достойно выполнить программу и показать все, на что способна», — резюмировал Владимир Любарский.

Напомним, российская спортсменка Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала.

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Комментарии

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David.
2022-02-15 10:26:36
Неча было допинг применять! Фигурным катанием интересуется, а что со спортшколой на Варкауса? А как дела с другими катками?
in
2022-02-15 10:13:30
Работать некому - все подписи собирают
тезка Высоцкого
2022-02-15 10:00:28
СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК
мы молодые птицы воли
и дух свободы нас пьянил
не надо нам ни моков вадов
меня отправьте вы в китай
nae
2022-02-15 09:49:40
Множество людей адресуют слова поддержки фигуристке, но отметили только мэра. С чего бы такой "прогиб"?
Мотя
2022-02-15 09:30:02
Молодец , с больничного вышел , но работать так и не начал . Опять пурга в голове :)
горский еврей
2022-02-15 09:10:13
Представляю реакцию коментаторов.
Лучше бы за уборкой снега в городе смотрел, а не за фигуристками.
Мотя
2022-02-15 09:31:47
горский еврей, ++ реакция всегда одна , жуткая :)
горский еврей
2022-02-15 09:05:50
Видно, что В.Любарский неплохо разбирается в этом виде спорта. Не у каждого есть такие познания в терминологии фигурного катания и способность оценки качества и сложности прыжков. Жаль, что его нет в жюри на олимпиаде.
Камиллу мы все также поддерживаем и желаем победы.
Мотя
2022-02-15 09:30:56
горский еврей, с ним бы допинг-пробы были бы у всех чистые . :)
Generalus87
2022-02-15 08:20:42
Стих написал?
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