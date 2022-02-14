Мэр Петрозаводска поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву

Глава Петрозаводска Владимир Любарский адресовал слова поддержки юной российской фигуристке Камиле Валиевой, вокруг которой развернулся допинговый скандал.

Слова поддержки, направленные в адрес юной спортсменки Камилы Валиевой, Владимир Любарский написал в соцсети.

«Последние дни вся страна, да и мир, с замиранием сердца следит за судьбой юной талантливой фигуристки Камилы Валиевой. Подумать только, сколько неспортивных испытаний свалилось на плечи 15-летней спортсменки! Камила — безоговорочный лидер сезона. Это единственная за всю историю фигуристка, способная исполнить тройной аксель с руками наверх! На Олимпиаду спортсменка из группы тренера Этери Тутберидзе отправлялась как главная надежда России на золото — не только в командном, но и в личном турнире», — заявил Любарский.

«Хочется просто пожелать Камиле вынести все это, достойно выполнить программу и показать все, на что способна», — резюмировал Владимир Любарский.

Напомним, российская спортсменка Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала.