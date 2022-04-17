Мэр Петрозаводска пообещал вернуть владельцам торговых точек «старые, безобразные» урны

Администрация Петрозаводска заменила урны на проспекте Ленина перед Днем города, посчитав, что они плохо выглядят, но обещает все вернуть собственникам.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По его словам, власти заменили урны, которые не соответствуют дизайнерским стандартам, установленным администрацией. Владельцы торговых точек отказываются это делать самостоятельно.

«Мэрия не раз напоминала предпринимателям о необходимости заменить на центральных проспектах металлические, ржавые, исписанные урны на новые, а главное — „правильные“. Но отнюдь не весь бизнес откликнулся. Не помогли даже выписанные предостережения. Поэтому из 40 новых урн, которые планировалось поставить на набережной и в окрестностях, 30 мы были вынуждены установить перед Днем города на проспекте Ленина. А старые, безобразные урны убрали», — пояснил Любарский.

По его словам, исчезновение урн вызвало недовольство предпринимателей.

«Один из собственников даже завозмущался: „Ах, беда, украли урну!“. Мы все готовы вернуть, звоните в комитет ЖКХ (71-33-13). Но коллеги, давайте не будем позориться — такие „ёмкости“ не должны находиться на улицах Петрозаводска, тем более на главной», — добавил мэр.