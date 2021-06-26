Мэр Петрозаводска приплыл открывать станцию проката лодок на своем каяке (ФОТО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский принял участие в открытии станции по прокату лодок и приплыл туда, сидя на веслах собственного каяка.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Убежден, что городу просто необходимо развивать акваторию Онежского озера. Здесь обязательно должны быть малые суда. У горожан и гостей Петрозаводска должна быть возможность посмотреть на береговую линию с воды. Рад, что в этом нашли понимание с морским клубом „Полярный Одиссей“… В устье Неглинки появилась лодочная станция, где любой желающий может взять на прокат лодку и покорить озерную гладь. Непременно, с соблюдением необходимых требований безопасности!..», — написал Любарский.

«На события на воде надо приходить „по морю“ — приехал на открытие на своем каяке», — добавил глава города.